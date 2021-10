Roma, Stadio Olimpico peggior campo della Serie A | L’allarme del tecnico

L’allenatore giallorosso commenta una situazione che riguarda lo Stadio di casa. Ecco cosa ha detto in conferenza.

La Roma si è ripresa i tre punti in campionato dopo lo stop nel derby contro la Lazio, che spesso e volentieri lascia gli strascichi nella capitale. José Mourinho, però, è stato molto bravo a ricompattare subito i suoi giocatori, sin da subito. Infatti lo Special One dopo il triplice fischio contro i biancocelesti ha voluto fare una mini riunione volante in campo con tutta la compagine giallorossa, la quale poi ha risposto sul campo prima con la vittoria contro lo Zorya in UEFA Conference League e poi contro l’Empoli ieri pomeriggio. Intanto il tecnico giallorosso ha lanciato un’allarme nella conferenza stampa post gara contro i toscani.

Mourinho tuona sullo Stadio Olimpico

Dopo lo splendido siparietto con il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, il portoghese è tornato più serio in conferenza stampa dove ha sottolineato le condizioni dello Stadio Olimpico: “Contro lo Zorya e l’Empoli abbiamo giocato un bel calcio e di controllo. E’ difficile però giocare bene e veloce all’Olimpico, è il peggior campo della Serie A“. Il campo di casa è un vero e proprio fortino fino a questo momento per la Roma: sei vittorie in sei partite, tra campionato e Conference League. I giallorossi torneranno in campo dopo la sosta nella difficile trasferta di Torino contro la Juventus di Massimiliano Allegri domenica 17 ottobre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium