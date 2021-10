Calciomercato Roma, “addio immediato” | Irrompe il Celta Vigo

Calciomercato Roma, l’indiscrezione che trapela dalla Spagna è di quelle importanti: il Celta Vigo fa sul serio. Sarà “addio immediato”?

La Roma di José Mourinho, dopo lo stop nel derby, ha proseguito la sua corsa in campionato, battendo l’Empoli per 2-0: una risposta importante alle critiche ricevute dopo i 3 goals subiti dalla compagine di Sarri. Nello scacchiere tattico delineato dallo Special One, un ruolo di indiscutibili importanza lo ha ricoperto Tammy Abraham, a cui il tecnico lusitano ha di fatto affidato le chiavi di un attacco che vede il Eldor Shomurodov l’alternativa principale all’ex Chelsea. E Mayoral? Già in estate il bomber spagnolo aveva manifestato i primi malumori, dando adito alla suggestiva quanto clamorosa ipotesi di un suo ritorno al Real Madrid.

Calciomercato Roma, bomba Mayoral: si fa avanti il Celta Vigo

Secondo quanto ripotato da “elgoldigital.com“, però, nelle ultime ore anche il Celta Vigo avrebbe cominciato a tastare il terreno, in vista di un possibile assalto a Mayoral a stretto giro di posta, alla luce delle difficoltà incontrate per mettere le mani su Borja Iglesias. Ecco che dunque, l’attaccante che è formalmente ancora di proprietà del Real Madrid, potrebbe rappresentare un profilo appetibile per il Celta Vigo, a maggior ragione se la Roma entrasse nell’ordine di idee di cederlo già nella sessione invernale, posto che un suo riscatto a giugno, fissato a 20 milioni di euro, sembra ora come ora altamente improbabile.