Calciomercato Roma, si infiamma la pista a colpo zero: tante big del nostro campionato su di lui. Ecco la situazione.

In quasi tutte le ultime sessioni estive di calciomercato, a monopolizzare la scena delle negoziazioni ci ha pensato Mino Raiola, con il super agente che ha posto le premesse per alcune delle trattative più onerose. Sempre della scuderia del potente agente, tra gli altri, di Pogba, Donnarumma e Ibra, è il terzino marocchino, attualmente in forza all‘Ajax, Nasser Mazraoui, laterale di spinta classe ’97, il cui contratto scade nel 2022. L’inizio di stagione folgorante del calciatore cresciuto nelle giovanili dell’Ajax non ha lasciato indifferenti gli addetti ai lavori, e alcuni club di Serie A, tra cui la Roma, starebbero monitorando la situazione.

Calciomercato Roma, colpo Mazraoui: anche Juve e Milan sono vigili

Secondo quanto raccolto da calciomercato.it, oltre ai giallorossi, che comunque non sarebbero andati oltre qualche timido sondaggio esplorativo, anche Juve e Milan starebbero osservando il da farsi. Ricordiamo che la scorsa estate l’Ajax ha rispedito al mittente offerte di club francesi ed inglesi, puntando sull’eventualità di un rinnovo che non è mai arrivato: e chissà che non si possano creare le premesse per un approdo in Serie A, fermo restando che in passato il terzino è stato seguito anche da Lazio e Napoli.