Calciomercato Roma, infortunio e bocciatura | Grana per Pinto

Calciomercato Roma, infortunio e bocciatura. L’idea è quella di un non riscatto alla fine della stagione. Nuova grana per Tiago Pinto

Non è partito benissimo. Adesso l’infortunio che lo terrà fuori per un mese e che probabilmente gli farà saltare anche il ritorno all’Olimpico, il prossimo 30 ottobre. Per Alessandro Florenzi le cose stanno andando sicuramente in maniera diversa da come aveva immaginato. L’operazione lo terrà fermo per un mese e anche alcune prestazioni sono entrate nell’occhio del ciclone. Soprattutto quella contro l’Atletico Madrid, un errore in copertura che ha permesso poi a Griezmann, con una giocata importante, di pareggiare una partita che poi i madrileni hanno ribaltato.

Secondo alcune indiscrezioni inoltre, il Milan si starebbe già guardando intorno per capire, per la prossima stagione, quale calciatore possa fare al caso dei rossoneri qualora Florenzi non desse quelle garanzie richieste. E al momento, anche se siamo solamente all’inizio, i dubbi sul tesserato della Roma – che va in scadenza nel 2023 – sono tanti.

Calciomercato Roma, Florenzi nuova grana per Pinto

L’accordo trovato l’estate appena passata prevedeva un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. Una cifra che alla Roma farebbe davvero comodo per cercare qualche elemento da regalare a Mourinho ma anche per liberarsi in maniera definitiva di un contratto pesante e di un cartellino che ormai ha veramente poco valore. Una nuova grana per Pinto, che a gennaio dovrà anche riuscire a piazzare gli altri esuberi che ci sono in rosa e anche vendere quei giocatori che nelle rotazioni dello Special One non ci sono entrati e difficilmente ci entreranno.

Ovviamente il general manager portoghese spera che le cose possano cambiare in maniera veloce. E che Florenzi, nella seconda parte della stagione, dimostri tutto il suo valore così da convincere il Milan a riscattarlo. Al momento, però, le sensazioni sono tutt’altro che positive.