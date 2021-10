Calciomercato Roma, rinnovo congelato | Assalto dalla Premier

Si fanno insistenti le sirene di mercato intorno ad un giovane calciatore della Roma. Dalla Premier stanno preparando l’assalto, dopo il mancato rinnovo.

Dopo l’ultimo intenso week-end è tempo di sosta Nazionali in Serie A, a Roma intanto già si guarda alla prossima finestra di calciomercato. Da Trigoria non arrivano buone notizie per Mourinho, sicura un’assenza pesante in difesa nella prossima gara di campionato. Gara speciale per Josè Mourinho, atteso dalla trasferta contro la Juventus. Chi mancherà di sicuro, oltre al lungodegente Spinazzola, è il centrale difensivo Chris Smalling. Ennesimo lungo stop per l’inglese.

Ancora una volta dunque al fianco di Mancini ci sarà, con ogni probabilità, Roger Ibanez. Proprio mentre Smalling stava cercando di rientrare stabilmente nelle gerarchie difensive dello Special One è arrivata una nuova tegola, lesione muscolare e almeno due settimane di stop. Di sicuro non una novità in casa Roma, infinita la serie di problemi fisici che hanno accompagnato l’ex Manchester Utd nella sua avventura giallorossa. Sostituito in pianta stabile da Roger Ibanez, proprio sul difensore brasiliano si stanno rincorrendo diverse voci di mercato.

Calciomercato Roma, assalto dalla Premier per Ibanez

Nuove sirene di mercato su Roger Ibanez, stavolta dalla Premier League. Già in estate si erano rincorse ipotesi e possibilità che vedevano il Real Madrid sulle tracce del giovane difensore brasiliano, molto apprezzato da Carletto Ancelotti. Pista sfumata e giocatore che si è ritrovato tra i titolari di difesa, a maggior ragione dopo i guai fisici occorsi a Smalling. Ora dall’Inghilterra rimbalza una nuova pista, stavolta in casa Everton. Si perchè nelle fila dei Toffies non sembra voler arrivare il rinnovo di Yerri Mina. Il difensore colombiano è in scadenza nel 2023, potrebbe partire nella prossima finestra di mercato. Trai profili seguiti si segnalano Souttar dello Stoke, ma anche Ibanez della Roma. La quotazione in casa Roma si aggira sui 25-30 milioni di euro, venne acquistato dall’Atalanta per una cifra vicina agli 8 milioni. L’Everton la scorsa finestra di mercato aveva fatto un tentativo anche per Smalling, ma il centrale inglese non accettò la destinazione.