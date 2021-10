Calciomercato Roma, salta il rinnovo | Pinto fiuta l’affare

Calciomercato Roma, il rinnovo è sempre più lontano e le strade sono pronte a dividersi. Pinto fiuta l’affare per la prossima stagione

Potrebbe essere un affare. Anzi, sicuramente sarà un affare. E Pinto lo fiuta, perché sul calciatore, il general manager giallorosso, aveva già mostrato un certo interesse presentando un’offerta al club che ne detiene il cartellino. Il Torino però, pochi mesi fa, per bocca del presidente Urbano Cairo, aveva definito la proposta giallorossa irricevibile. Non facendo i conti però con la volontà del calciatore, che nonostante la società granata gli abbia messo davanti la cifra richiesta (3,5 milioni di euro) non sembra più voler rimanere al Torino. Sì, Belotti e il club piemontese, sono sempre più lontani.

La notizia è confermata dal giornalista Rudi Galetti, che sottolinea come dopo 7 stagioni, il futuro non è più roseo come sembra. Le parti quindi sembrano destinate a separarsi. E Belotti, adesso fermo per infortunio che gli ha fatto saltare anche il derby, è pronto a cambiare aria.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, rinnovo congelato | Assalto dalla Premier

LEGGI ANCHE: Roma, ennesimo infortunio | Lesione muscolare e lungo stop

Calciomercato Roma, Pinto fiuta l’affare

Potrebbe essere un colpo a parametro zero la prossima stagione, oppure un tentativo anche per gennaio magari dando a Cairo un indennizzo minimo per non perderlo senza nemmeno incassare un euro. La sensazione è che Belotti gradisca la destinazione giallorossa. E anche a Mourinho piace il calciatore. Certo, adesso lì davanti c’è Abraham e lo Special One gioca solamente con una punta centrale. Ma avere la possibilità di scegliere in ogni gara, magari in base alle caratteristiche delle avversarie, chi schierare davanti, è un’opzione che piace a tutti gli allenatori.

Pinto quindi rimane alla finestra, convinto di aver fatto, insomma, la scelta giusta qualche mese fa. Quando ha deciso di non affondare il colpo.