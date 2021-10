Calciomercato Roma, ex scontento | Si avvicina l’addio

Per il calciomercato della Roma rimane aperta la pista che porta a un grande ex giallorosso, scontento per lo scarso utilizzo da parte del proprio allenatore.

La Roma arriva alla sosta per le Nazionali con due vittorie consecutive. I successi in Conference League contro lo Zorya e in Campionato contro l’Empoli regalano serenità ai giallorossi. La pausa arriva infatti in un momento in cui la Roma è in testa al proprio girone di Coppa e al quarto posto in Serie A. Risultati positivi che José Mourinho vorrà confermare alla ripresa tra due settimane.

Per farlo, e per continuare a spingere sempre più in alto il club, l’allenatore portoghese spera di avere novità anche dal General Manager Tiago Pinto. Portato a termine il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, il dirigente della Roma continua a sondare il mercato per venire incontro alle richieste del tecnico. In particolare la prima esigenza da soddisfare riguarda l’arrivo di un centrocampista di livello.

Calciomercato Roma, l’ex vuole più spazio | A gennaio potrebbe partire

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato della suggestione che portava al ritorno di Leandro Paredes in giallorosso. Il centrocampista argentino fatica a trovare spazio nel Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino e i pochi minuti messi insieme fin qui cominciano a pesargli. Un malumore confermato anche dal quotidiano francese Le Parisien, secondo cui Paredes starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di un trasferimento. Da qui a gennaio, il centrocampista farà di tutto per far cambiare idea al proprio allenatore. Ma se le cose non dovessero migliorare l’addio a Parigi sarebbe la soluzione migliore. Il quotidiano francese fissa il prezzo del giocatore attorno ai 22 milioni di euro. Non una cifra inarrivabile. In ogni caso, per la Roma resterebbe possibile anche l’opzione di un prestito con diritto di riscatto.