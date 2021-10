Calciomercato Roma, colpaccio a zero | Sfida alla Juve

In casa Roma è già tempo di pensare alla prossima sessione di mercato, mentre la stagione è in pausa per le Nazionali. Arriva una bomba sul colpaccio a zero.

Mancano ancora diverse settimane alla finestra di calciomercato di gennaio, ma le voci di future trattative continuano a rincorrersi negli ambienti legati alla Roma. Giallorossi che hanno chiuso un mini-ciclo intenso di gare con la vittoria in scioltezza sull’Empoli, ora spazio alle Nazionali, poi domenica 17 ottobre si tornerà in campo per una sfida pazzesca: Juventus-Roma.

Juve-Roma, gara che Mourinho attenderà con ansia, memore del passato turbolento tra il portoghese e gli antagonisti della sua Inter. Sfida che non si gioca solamente sul terreno da gioco, è previsto uno scontro aperto anche in vista del mercato di riparazione. Si tratta di un vero e proprio colpaccio a zero, sembra infatti improbabile che il rinnovo col club attuale si possa materializzare entro gennaio.

La Roma sogna il colpaccio a zero, sfida in Serie A

Non solo un colpaccio, sarebbe anche un pazzesco ritorno in casa Roma, quello di Antonio Rudiger, in rotta col Chelsea. Alla Roma conservano tutti un gran bel ricordo del difensore tedesco di origine sierraleonese, dal 2015 al 2017 in maglia giallorossa. Con la maglia della Roma ha collezionato la bellezza di 56 presenze, condite da due reti. Venduto ai Blues per una cifra che sfiorava i 40 milioni, si è laureato campione d’Europa con la maglia dei londinesi la scorsa stagione. Secondo alcuni media spagnoli, riportati da Sport Mediaset, c’è una doppia pista in Serie A per il centrale classe ’92. Juventus e Roma sarebbero sulle tracce del difensore, che ha conservato un ottimo ricordo del biennio giallorosso, proprio in occasione della vittoria della Champions dedico un saluto alla sua ex squadra. Permane un ostacolo non da poco conto, le richieste mostruose riguardo lo stipendio, si parla di una cifra che supererebbe i 10 milioni di euro annui. In ogni caso sognare non costa nulla, il ritorno di Rudiger sarebbe un colpo pazzesco nella prossima finestra di mercato.