Calciomercato Roma, rischio scippo | La conferma è ufficiale

Il calciomercato in casa Roma non conosce soste, a maggior ragione durante la sosta per le nazionali. Dall’Inghilterra non arrivano buone nuove per Pinto.

La Roma ha chiuso un ciclo intenso di gare con l’agile vittoria ai danni dell’Empoli, ora spazio alla pausa nazionali, non senza pensieri per Mourinho. I giallorossi saranno attesi dalla sfida contro la Juventus, a Torino il 17 ottobre. Con l’attenzione altissima alla sfida dello Stadium per Mou, è già tempo di guardare alla prossima finestra di calciomercato, quella di riparazione. Tante voci si rincorrono sulle probabili trattative legate ai giallorossi, con Tiago Pinto che ancora una volta sembra voler pescare nel campionato inglese.

Corsia preferenziale quella inglese per il GM lusitano, tantissime operazioni condotte in porto, sia in entrata che in uscita. Basti pensare che dalla Premier League sono arrivati il nuovo portiere e il nuovo numero 9 alla corte di Mourinho. Ma stavolta non arrivano buone nuove dall’Inghilterra, lo scippo ai danni dei giallorossi sembra essere pronto, dopo le dichiarazioni rilasciate poche ore fa.

Arriva la conferma dalla Premier, scippo a mezza Serie A

Riflettori puntati su Donny Van de Beek, centrocampista classe 1997 del Manchester United e della nazionale olandese. Tante squadre di Serie A accostate al talentuoso centrocampista, ormai chiuso dalla presenza dei vari Cristiano Ronaldo, Sancho e Pogba. Ma il futuro del calciatore potrebbe essere già definito, e rimanere in Premier League. Si è esposto personalmente il direttore sportivo dell’Everton in tal senso. Ecco le dichiarazione del dirigente dei Toffies: “Van de Beek? Donny era nella nostra lista degli obiettivi, ma la dirigenza dello United ci ha detto che una sua partenza non era in programma. Nuova possibilità per gennaio? Dipende dalla volontà dei ‘Red Devils’. E siamo all’inizio di ottobre, quindi possono succedere molte cose come gli infortuni. Lo United gioca su diversi fronti, difficile fare previsioni ora”. Pista caldissima da seguire in vista di gennaio, tante squadre in giro per l’Europa hanno messo gli occhi sul talentuoso esubero del Man Utd, lui per primo ha voglia di trovare più spazio.