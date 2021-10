Calciomercato Roma, svolta a destra | Nome nuovo per gennaio

Calciomercato Roma, svolta sulla corsia di destra. Spunta il nome nuovo per gennaio. Arriva dall’Eredivisie. Pinto offre 3 milioni

Una nuova pista per la Roma, per andare a coprire il buco che evidentemente c’è sulla corsia destra della difesa. Sì, perché solamente Karsdorp, in questo momento, riesce a garantire a Mourinho quell’esperienza che il tecnico chiede. E il fatto che Reynolds ormai è abitualmente in tribuna, dimostra come lo Special One abbia deciso di puntare solamente sull’olandese. E magari su Ibanez, impiegato qualche volta a destra. All’americano, Mou, non lo vede proprio.

E secondo quanto riportato da forzaroma.info, Tiago Pinto avrebbe messo nel mirino un elemento che è proprio dello stesso club dal quale è arrivato Karsdorp. Vale a dire il Feyenoord, che detiene le prestazioni del norvegese Marcus Holmgren Pedersen. Classe 200, è già nel giro della Nazionale maggiore del suo Paese.

Calciomercato Roma, Pedersen affare da 3 milioni

In questa stagione, il giovane esterno, è partito da titolare in 12 occasioni su 13 partite disputate. Il club olandese lo ha prelevato dal Molde per un milione di euro, e Tiago Pinto potrebbe arrivare a offrirne tre per riuscire ad accaparrarsi le sue prestazioni. Gioca in maniera prevalente da terzino, ma è assai duttile, visto che potrebbe tranquillamente anche fare il centrale. Un elemento giovane, anche se, probabilmente, Mourinho preferiva altro.

Vedremo nelle prossime settimane se questa possibile operazione può andare davvero in porto. Pedersen sarebbe comunque già pronto a essere lanciato nella mischia anche perché gioca comunque in un campionato importante che gli permette di mettersi in mostra contro calciatori di livello. Ed è quello che chiede comunque lo Special: elementi subito utilizzabili che non hanno bisogno di ambientamento particolare con la nuova realtà.