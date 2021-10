Calciomercato Roma, rotti gli indugi: addio a gennaio | Che occasione!

Calciomercato Roma, la decisione inamovibile del club è ormai chiara: si cercherà di fare tutto il possibile per cederlo!

L’infortunio patito da Smalling non ha fatto altro che contribuire quei dubbi relativi all’esigenza di un altro centrale di ruolo che questo inizio di stagione così dirompente della compagine di Mourinho aveva contribuito a fugare. E invece, con il nuovo k.o. dell’ex United, lo Special One dovrà nuovamente affidarsi a Mancini ed Ibanez, con Kumbulla eventualmente come rincalzo. Ecco perché ipotizzare che la Roma possa nuovamente intervenire sul mercato, magari già a gennaio, per puntellare il proprio reparto difensivo, non è assolutamente un azzardo, a maggior ragione se si dovessero creare i presupposti giusti per un affare low cost.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, fa tutto Raiola | Super colpo a zero

Calciomercato Roma, il Barça scarica Umtiti: occhi aperti Pinto

Secondo riportato da Sport.es, il Barcellona avrebbe chiaramente espresso ad Umtiti l’intenzione di cederlo, possibilmente già in questa finestra invernale di calciomercato, benché il suo contratto scada nel 2023. Una decisione, maturata anche dallo stesso Koeman, che si cercherà di concretizzare a stretto giro di posta: per una questioni di costi e di bilancio, certo, ma anche perché l’ex Lione non rientra più nei progetti tecnici dei catalani, che hanno deciso di puntare Garcia, Araujo, Piqué e Mingueza. La scorsa estate Umtiti è stato accostato anche alla Roma, oltre alla Juventus, al Besiktas e alla Lazio, e chissà che questa presa di posizione importante dei catalani, la cui intenzione sarebbe quella di “mettere in vetrina” il difensore facendogli giocare alcune partite di Coppa, non spinga uno di questi club ad avanzare un’offerta concreta.