Calciomercato Roma, colpo in Portogallo | Difensore a 15 milioni!

Calciomercato Juventus, affare in Portogallo: sfida alla Juventus per il difensore, valutato circa 15 milioni di euro.

Al rientro, dopo la sosta, Juventus e Roma si sfideranno nel match ad alta quota dell’ottava giornata di Serie A, in una gara che potrebbe dire molto sulle reali ambizioni dei due club di agguantare un posto in Champions League. Tuttavia, i giallorossi e i bianconeri potrebbero trovare un terreno fertile di scontro anche dietro la scrivania, in quanto, sebbene manchi ancora molto alla riapertura del mercato, i due club stanno attenzionando vari profili, alcuni dei quali interessano sia a Pinto che a Cherubini.

Calciomercato Roma, anche la Juventus segue Verissimo del Benfica: la situazione

Secondo quanto rivelato da calciomercatoweb.it, entrambi i club sarebbero sulle tracce di Lucas Verissimo, difensore centrale brasiliano attualmente in forza al Benfica, arrivato dal Santos per poco più di 6 milioni di euro, e che il club lusitano valuta non meno di 15 milioni: difensore alto 1,88 metri, molto bravo sulle palle inattive, e dalla buona esperienza, essendo un classe ’95. Un profilo che potrebbe fare il caso sia della Roma, che della Juve, a cui un rinforzo in difesa farebbe molto più che comodo. Chiaramente siamo ancora nell’ambito dei sondaggi, ma chissà che in futuro non possa nascere qualcosa di molto più concreto.