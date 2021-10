Roma, ennesimo infortunio | Lesione muscolare e lungo stop

Ennesima tegola infortuni in casa Roma, a pagare dazio ancora una volta la difesa. Il tecnico giallorosso perde di nuovo il centrale, ecco le sue condizioni.

Non arrivano buone notizie per Josè Mourinho ed i tifosi della Roma, ennesimo brutto infortunio per il centrale difensivo. Non l’unica tegola con cui il tecnico portoghese deve fare i conti, molti i nodi da sciogliere in questa settimana di pausa a Trigoria. Pausa Nazionali che non è iniziata nel migliore dei modi nel quartier generale giallorosso, dopo la vittoria sull’Empoli.

Ennesimo brutto infortunio con cui fare i conti, lo stop che si prevede è piuttosto lungo, di sicuro sarà indisponibile per la prossima sfida di campionato. Sfida importantissima, all’Allianz Arena in casa della Juventus, il 17 ottobre. Di sicuro tra gli assenti ci sarà Chris Smalling, niente da fare per il centrale inglese che stava cercando di tornare completamente a disposizione del tecnico portoghese.

Tegola infortuni in casa Roma, lungo stop per Smalling

Ennesimo stop per Chris Smalling, non una novità nella carriera del difensore inglese, la diagnosi non rende tranquillo Mourinho. Si tratta di una lesione al flessore della coscia destra. Le condizioni del calciatore verranno valutate giorno dopo giorno, ma almeno lo stop sarà di un paio di settimane. Altro caso spinoso riguarda Nicolò Zaniolo, il talentuoso trequartista quest’oggi a Trigoria ha lavorato a parte, da monitorare anche la sua condizione fisica.