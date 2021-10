Roma, Olimpico da record | Il club prepara una sorpresa per i tifosi

I numeri relativi alle presenze allo stadio in questo primo scorcio di stagione esaltano il pubblico romanista.

L’avvio della stagione 2021/22 ha segnato il ritorno allo stadio dei tifosi. Un evento atteso oltre un anno e mezzo. Le restrizioni imposte per contrastare la diffusione del Coronavirus hanno infatti tenuto il pubblico lontano dagli stadi per 15 mesi. Dopo un’attesa così lunga il ritorno dei supporter giallorossi all’Olimpico è stato clamoroso. Secondo i dati disponibili la Roma ha venduto nelle quattro partite di Serie A disputate tra le mura amiche la bellezza di 117.800 biglietti. La media spettatori è stata quindi di 29.450. Numeri che danno il segno della voglia di tornare a sostenere la squadra che c’era tra i tifosi.

Ma il dato diventa ancora più eclatante se si prendono in esame le percentuali di riempimento dello stadio Olimpico. Nelle quattro partite giocate in casa la Roma è riuscita a riempire il proprio impianto per il 90,9% dei posti disponibili. Nessuno in Serie A ha fatto registrare una percentuale tanto alta. Un dato che cresce ancora se si prende in esame soltanto la parte di tagliandi destinati ai romanisti, escludendo quindi il settore ospiti: qui si arriva addirittura al 97,3%.

La Roma ora coccola i suoi tifosi | Si lavora alla campagna abbonamenti

Il club ha apprezzato l’attestato di affetto da parte della gente giallorossa. Una presenza costante che sta accompagnando la squadra di José Mourinho giornata dopo giornata. Il ritorno massiccio dei tifosi allo stadio rappresenta inoltre una buona notizia anche per le casse del club, che tornano a poter contare sulla liquidità derivante dai biglietti venduti. Intanto la società sta pensando di coccolare ulteriormente i propri tifosi: l’idea che si fa strada è che a breve si possa decidere di lanciare una campagna abbonamenti per le partite fino al termine del campionato. La Roma ha le idee chiare e sarebbe il primo club italiano a riaprire gli abbonamenti dall’arrivo del Covid. D’altra parte il ritorno alle chiusure sembra essere scongiurato dai segnali che arrivano dal Governo. Anzi, l’Esecutivo ribadisce che a giorni sarà varato il decreto che porterà la capienza massima consentita al 75% già dalla ripresa dopo la sosta. L’obiettivo fissato dalla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali è di arrivare al 100% entro la fine del 2021.