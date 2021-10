Roma tre le top 20 | Ecco la classifica e il valore dei giallorossi

I giallorossi sono nella top 20 dei club che valgono di più a livello di rosa. Ecco tutta la classifica completa.

La stagione giallorossa è iniziata sicuramente con un ritmo più che positivo. Tutte vittorie tra campionato e Conference League eccezion fatta per le sfide contro Hellas Verona e Lazio, dove la compagine di José Mourinho ha perso per 3-2. L’arrivo dello Special One sulla panchina del club capitolino ha ridato speranza all’ambiente, dopo anni dove le uniche due cose che si ricordano solo la semifinale di Champions League del 2018 e la semifinale di Europa League della scorsa stagione. In entrambi i casi sono state due inglesi a fare fuori i giallorossi: prima il Liverpool di Klopp e poi il Manchester United di Solskjær. L’arrivo del tecnico portoghese però, annunciato come un fulmine a ciel sereno, dopo la separazione da Paulo Fonseca, ha rimesso la Roma al centro di tutto.

Roma tra le top 20 del calcio

Intanto l’Osservatorio del CIES ha stilato un nuovo rapporto sul valoce economico di molti club europei. In testa a tutti non può che esserci il Manchester City, con un valore da 1280 milioni di euro. Staccato di poco il Manchester United (1214). Sotto la soglia dei 1000 tutte le altre, con il gradino più basso del podio che va ad un’altra inglese, campione d’Europa in carica: il Chelsea. La prima italiana è la Juventus, con un valore da 618 milioni di euro, all’undicesimo posto, poi l’Inter (469) al 17esimo, Milan (434) 18esimo e a chiudere la top 20 c’è proprio la Roma, con un valore di 415 milioni.

QUI LA CLASSIFICA COMPLETA