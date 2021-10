Calciomercato Roma, è sempre più addio | Destino segnato

Il futuro del giocatore sembra essere segnato. Il calciomercato di gennaio troverà una nuova sistemazione per lui.

La situazione legata la centrocampo della Roma, salvo clamorose sorprese, verrà risolta nel calciomercato di gennaio con l’innesto di almeno un centrocampista, richiesto da tempo da José Mourinho. Il tecnico portoghese nelle poche rotazioni in quel reparto del campo ha inserito nelle ultime due partite (una di Conference League e una di campionato) Ebrima Darboe, ma la società, e Tiago Pinto in primis, sa che lo Special One vuole un centrocampista di sostanza e di esperienza da affiancare a Jordan Veretout, Bryan Cristante e al giovane gambiano. Dunque via sia Gonzalo Villar che Amadou Diawara, si dovrebbe andare verso questa direzione.

LEGGI ANCHE >>> Calendario Roma, dopo la sosta il primo crocevia importante per Mourinho

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, occasione in prestito dalla Premier League

Calciomercato Roma, Inter su Villar | Le ultime

Proprio un paio di giorni fa vi abbiamo riportato la notizia di un possibile scambio, da ‘calciomercatoweb.it’, tutto in Serie A tra la Roma e l’Inter per due centrocampisti. Gonzalo Villar in nerazzurro e Roberto Gagliardini in giallorosso. Simone Inzaghi apprezza molto il giocatore spagnolo, il quale potrebbe approdare a Milano sponda nerazzurra anche senza uno scambio con Gagliardini. Difficile capire adesso la modalità dell’operazione che potrebbe venirsi a creare, con l’Inter che non ha molta liquidità da spendere per dictat societario. Difficilmente il numero 8 giallorosso rimarrà nella capitale, visto che José Mourinho lo vede molto poco e spesso ha avuto l’occasione anche di mandarlo in tribuna per scelta tecnica. La situazione è tutta da monitorare.