Calciomercato Roma, colpo in prospettiva | L’annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, la società ha oggi annunciato un nuovo colpo tra i pali. Potrebbe trattarsi di un importante profilo in prospettiva.

Sono state, queste, ore molto fervide in casa giallorossa. Nel pomeriggio è arrivato l’annuncio ufficiale relativo all’approdo di Berardi e si sono susseguite numerose voci circa il futuro dell’ormai ex CEO Guido Fienga.

Il tutto mentre Mourinho, che stamattina ha postato una foto a Trigoria encomiando il progetto di preparazione al primo soccorso in collaborazione con la Fondazione Castelli, continua a pensare alle prossime gare di campionato.

Mentre gran parte dei giocatori sono partiti per raggiungere le proprie Nazionali, lo Special One sta preparando al meglio gli aspetti sui quali lavorare al rientro dalla sosta per i tre big match in programma nelle prossime settimane.

Ritornando al colpo tra i pali di cui detto in apertura, il club ha lanciato oggi, sui propri canali ufficiali, l’annuncio.

Calciomercato Roma, ufficiale l’acquisto in porta: arriva Vladislavs Razumejevs

Come più volte sottolineato e come emerso da una delle ultime notizie riportatevi, il lavoro di Tiago Pinto sta continuando imperterrito in queste settimane. Se per eventuali novità in prima squadra bisognerà però attendere gli inizi di gennaio, non vale lo stesso discorso per i settori “cadetti” del club.

Da qualche ora, infatti, la Roma ha annunciato l’arrivo ufficiale del portiere lettone proveniente dal BFC Daugavplis, Vladislavs Razumejevs. Quest’ultimo si aggregherà al corpus degli Under 17.