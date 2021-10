Calciomercato Roma, no al rinnovo | Nuova occasione in Bundesliga

Calciomercato Roma, dalla Germania potrebbe arrivare un’importante occasione. Ecco tutti i dettagli da considerare prima di affondare il colpo.

Dovrà essere bravo e intelligente Tiago Pinto, nei prossimi mesi, a valutare eventuali colpi in entrata che possano accontentare le ormai note esigenze del mister e, al contempo, rispettare i paletti e le esigenze finanziarie dei Friedkin.

Per quanto concerne il centrocampo, vi abbiamo da poco aggiornato relativamente alla situazione Zakaria ma va evidenziato come il nome dello svizzero pare, attualmente, non essere l’unico del campionato tedesco ad essere accostato al mondo capitolino.

La zona su citata è quella necessitante di maggiori e più urgenti migliorie ma non sono assolutamente da escludersi eventuali modifiche in altri reparti. L’infortunio rimediato da Smalling dopo l’Empoli ha acuito i già numerosi dubbi relativi alla difesa, dove Mourinho non ha mostrato grande fiducia nei confronti di Kumbulla e dove il su citato centrale inglese non sembra più in grado di dare garanzie fisiche.

Per tale motivo a gennaio e a giugno, se ci saranno le giuste condizioni, potrebbero registrarsi alcune novità anche nella regione antistante a quella di Rui Patricio. In particolar modo, si starebbero infittendo delle intriganti voci relative ad un possibile colpo per la prossima estate.

Calciomercato Roma, Sule non intende rinnovare con il Bayern: Pinto valuta

Il portale di Calciomercato.it ha sottolineato come in casa Bayern Monaco ci sia un giocatore molto importante che, proprio come il su citato Zakaria, starebbe manifestando una certa opposizione di fronte alle pressioni della società di arrivare ad un accordo per il rinnovo contrattuale.

Ci riferiamo a Niklas Sule, centrale classe ’95, il cui contratto è in scadenza fra otto mesi e i cui indugi avrebbero attirato diversi club europei ed italiani. Tra questi ultimi va annoverata la Roma, unitamente a Juventus e Inter.

L’ex Hoffenheim percepisce attualmente 4 milioni di euro annui e, se andrà via a parametro zero, cercherà con ogni probabilità di acuire i propri incassi, apprestandosi a firmare quello che potrebbe essere il penultimo contratto della sua carriera.

Lo stesso giocatore, secondo la fonte suddetta, non gradirebbe un’eventuale destinazione italiana, preferendo a quest’ultima un più ricco e affascinante scenario anglosassone. La suggestione e l’interesse dei capitolini e delle due settentrionali resta ma attualmente sembra ,per quanto descritto, destinata a rimanere tale.

Ai prossimi mesi l’ardua sentenza.