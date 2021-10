Calciomercato Roma, fissato l’incontro con l’agente | Il piano di Pinto

Calciomercato Roma, il dg capitolino starebbe apparecchiando un’importante trattativa per il mese di gennaio. Questa la situazione.

Mourinho ha chiesto a gran voce delle migliorie da apportare alla rosa in questi mesi, a partire da quel caldo giugno in cui il connazionale Pinto iniziò a catalizzare quel piano epurativo, notoriamente fondamentale per sostenere le operazioni in entrata susseguitesi nelle settimane successive.

Senza voler rimarcare i numerosi imprevisti incontrati dalla Roma durante la parentesi estiva, che hanno portato la società a cambiare modus operandi rispetto al programma preliminarmente delineato, è giusto, invece, provare a capire quali possano essere le prossime mosse del club.

Anche dopo Natale si cercherà una soluzione per parte di quegli elementi ancora annoverabili tra gli esuberi, a partire da Fazio e Santon, per poi fare delle valutazioni anche relativamente a quei profili attualmente militanti in prima squadra ma fin qui scarsamente impiegati.

Molto dipenderà, dunque, anche dall’andamento dei prossimi mesi, durante i quali si potrebbe assistere alla crescita e al maggior utilizzo di chi, finora, è apparso come un semplice subalterno vicino a lasciare la Capitale.

Le ultime uscite hanno evidenziato come lo Special One voglia puntare progressivamente su Darboe e nessuno può quindi escludere che giocatori quali Villar, Mayoral o Diawara verranno utilizzati in modo più frequente dopo la sosta delle Nazionali, proprio come sta accadendo al classe 2001.

Calciomercato Roma, Pinto incontra l’agente di Zakaria: le ultime

Le strade del mercato, si sa, sono infinite e non è ancora chiaro, ad oggi, cosa possa accadere a inizio 2022. Ciò che è certo, invece, è che Tiago Pinto è già al lavoro per farsi trovare pronto in occasione della campagna acquisti invernale.

Durante quest’ultima, si cercherà di dare priorità all’acquisto di un mediano, il cui approdo estivo è stato procrastinato per ovviare alle su citate situazioni impreviste. Si cercherà un colpo che possa accontentare “Mou” ma, al contempo, arrivare alle giuste condizioni.

Tra i plurimi seguiti, continuiamo a segnalare il nome di Denis Zakaria, centrocampista centrale del Borussia Monchengladbach, il cui contratto è in scadenza fra otto mesi. I tedeschi stanno da tempo, invano, provando a convincere l’elvetico a rinnovare con il club.

Se queste insistenze non dovessero portare al risultato sperato, con ogni probabilità Zakaria sarà ceduto a gennaio, onde evitare una sua sortita-bluff a parametro zero in estate.

Il gm ex Benfica continua dunque ad osservare con interesse la situazione e avrebbe già annotato sulla sua agenda una data per l’incontro con Fali Ramadani, agente del numero 8, alfine di valutare la fattibilità dell’operazione e anticipare una concorrenza che, in Italia così come all’estero, non sarà di certo esigua.

