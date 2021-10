Calciomercato Roma, parla l’agente che svela qual è l’obiettivo professionale. Un discorso nel quale ci entrano due romanisti

Ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente Alejandro Camano. Che gestisce non solo Lautaro Martinez, ma anche Villar e Borja Mayoral, i due romanisti che quest’anno non riescono a trovare spazio con Mourinho. L’agente, affrontando un discorso generale sui calciatori assistiti, sottolinea come il suo rapporto con la città di Napoli sia davvero importante. E non nasconde minimamente quali possono essere le sue intenzioni per il futuro.

Parla di Lautaro, e dice che “spera un giorno di portarlo al Napoli”, ma nella discussione, ovviamente, il riferimento ai giallorossi c’è stato. Non in questi termini, ovviamente, ma sono stati trattati. De Laurentiis con Borja Mayoral ci aveva già provato la scorsa estate. E soprattutto, guarda alla Roma, per Veretout, sul quale però ci sarebbe anche la Juventus.

Calciomercato Roma, possibile intreccio di mercato

L’intreccio di mercato quindi ci potrebbe essere. Visto che in giallorosso, i due uomini assistiti da Camano, hanno davvero poche possibilità di riuscire a trovare spazio. Mourinho ha deciso di non utilizzarli praticamente mai. O almeno, Villar, è stato impiegato in Conference League. L’attaccante, che l’anno scorso ha toccato la doppia cifra, nemmeno nella terza manifestazione della Uefa che quest’anno ha preso il via. Una bocciatura totale che potrebbe anche portare ad una cessione a gennaio.

E chissà se Spalletti, che oltre a Osimhne ha Petagna, non possa pensare a Mayoral come innesto. E ci potrebbe anche essere un interessamento per Villar, visto che Anguissa, a gennaio, partirà per la Coppa D’Africa e nella peggiore delle ipotesi starà fuori almeno un mese. Un’operazione, magari in prestito, non è del tutto da scartare.