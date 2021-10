Calciomercato Roma, Pinto al bivio | Senza rinnovo irrompe la Juve

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è adesso a un bivio: senza rinnovo sarebbe pronta la Juventus a tentare l’assalto

Dopo il rinnovo di Lorenzo Pellegrini fino al 2026, Tiago Pinto adesso è a lavoro per cercare di risolvere le altre questioni dentro la sua Roma. Messo a posto il contratto del capitano, gli interessi del general manager adesso si sposano su Zaniolo e anche su Veretout. Se per il primo di problemi non ce ne saranno, alcune difficoltà si potrebbero incontrare per quello del francese.

Già la scorsa estate i colloqui sono partiti ma non hanno portato a nulla. E secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, la Juventus, dopo aver già iniziato di capire i margini di una trattativa, potrebbe tornare all’assalto nei prossimi mesi. Soprattutto l’adeguamento non dovesse arrivare. Perché è quello il nocciolo della questione: visto che il contratto del centrocampista francese scade nel 2024, quindi il tempo ci sarebbe.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Smalling ko | Cambiano gli scenari per la difesa

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, è sempre più addio | Destino segnato

Calciomercato Roma, irrompe la Juventus

Cherubini potrebbe decisamente tentare un assalto la prossima estate. Non si parla di un’operazione semplice, ovviamente. La Roma valuta almeno 40 milioni Veretout. Una cifra corretta viste le qualità che lo stessa sta dimostrando. E’ esploso l’anno scorso con Fonseca, si sta ripetendo alla grande con Mourinho. Ecco perché ha già bussato alla porta della società per chiedere un adeguamento contrattuale che fino al momento non è arrivato.

Allegri stravede per il centrocampista. E allora la società bianconera, come detto, è pronta di nuovo a farsi avanti. Pinto di conseguenza è chiamato a un’accelerazione per chiudere la pratica e blindare il centrocampista, che a suon di gol e prestazioni importanti ha anche conquistato la maglia della nazionale francese. Se al momento questo nuovo accordo, nella testa di Pinto, non è una priorità assoluta, dovrebbe diventarlo al più presto.