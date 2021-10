Calciomercato Roma, l’ex torna in campo | Firma in arrivo

Sembra ormai vicinissima la firma di un ex calciatore della Roma, pronto a tornare in campo dopo qualche mese di stop.

Durante il calciomercato estivo il General Manager della Roma Tiago Pinto ha dovuto concentrare molto del proprio lavoro sulla cessione di alcuni calciatori in esubero. Erano infatti numerosi i giocatori che, pur facendo parte della rosa del club, non rientravano nei piani di José Mourinho. Il loro addio era quindi indispensabile sia dal punto di vista tecnico che per alleggerire il monte ingaggi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, il retroscena: “Hanno chiesto se Mourinho lo vuole”

Pinto è riuscito a completare la gran parte delle operazioni necessarie. Fatti salvi i casi di alcuni calciatori che non hanno voluto accettare nessuna delle proposte arrivate al loro procuratore, il dirigente portoghese è riuscito a sfoltire in maniera importante la rosa a disposizione di Mourinho. Un lavoro passato anche dalla decisione di non rinnovare il contratto ad alcuni calciatori in scadenza, permettendo loro di liberarsi a parametro zero.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, infortunio e bocciatura | Grana per Pinto

Calciomercato Roma, l’ex pronto a firmare | Concorrenza battuta

Tra questi c’è anche Antonio Mirante. Il portiere campano ha lasciato la Roma dopo tre stagioni. La sua esperienza in giallorosso si è conclusa il 30 giugno alla scadenza del contratto e Mirante attualmente è svincolato. Per questo su di lui ha messo gli occhi lo Spezia, intenzionato ad arricchire la propria rosa con un estremo difensore di esperienza. L’accordo tra le parti sembrerebbe essere ormai vicinissimo e secondo Sky Sport la firma potrebbe arrivare già nel giro di un paio di giorni. Mirante, 38 anni, avrebbe superato la concorrenza di Romero, anche lui svincolato, e avrebbe convinto la dirigenza dello Spezia a metterlo sotto contratto. Una nuova avventura in vista per l’ex giallorosso.