Calciomercato Roma, il retroscena: “Hanno chiesto se Mourinho lo vuole”

Continuano a rincorrersi le voci relative all’interessamento di José Mourinho per un giovane attaccante.

In casa Roma non si smette di guardare alle opportunità che il calciomercato di gennaio potrà offrire. Sono molti i fronti, sia in entrata che in uscita, che vedranno impegnato il General Manager giallorosso Tiago Pinto. La priorità riguarda l’arrivo di un centrocampista di esperienza e spessore, come chiesto già nei mesi scorsi da José Mourinho.

Altra importante questione in vista di gennaio riguarda la fascia destra di difesa. Lì il solo Bryan Reynolds non basta a garantire un’alternativa di livello a Rick Karsdorp. Per questo la dirigenza romanista è attiva anche per monitorare occasioni in quel ruolo. Ma a queste due, note, necessità, potrebbe aggiungersi la volontà di Tiago Pinto di regalare un altro colpo a Mourinho. Soprattutto se Borja Mayoral, infastidito dal ridotto minutaggio messo insieme fino a questo momento, dovesse davvero lasciare la Capitale.

Già da settimane si rincorrono ormai voci su un possibile interessamento della Roma per Ianis Hagi. Il ragazzo, figlio della stella del calcio romeno Gheorghe, milita nei Rangers di Glasgow. L’attenzione sul ragazzo è sempre più alta. Lo conferma un’indiscrezione pubblicata oggi dal tabloid The Scottish Sun. Il quotidiano afferma che i dirigenti della Federazione tedesca avrebbero chiesto informazioni sui calciatori della Nazionale romena all’ex stella del Borussia Dortmund Marcel Raducanu in vista della sfida di venerdì sera tra la Romania e la Germania. In particolare l’attenzione dei tedeschi si sarebbe concentrata proprio su Hagi, con la richiesta di conferme circa l’interesse di José Mourinho per il calciatore. “Spero che sia un interesse reale“, ha risposto Raducanu che ha poi sottolineato come l’allenatore Steven Gerrard abbia grande stima di Hagi, pronto ormai al grande salto in un club di Serie A o di Premier League. Raducanu ha anche elogiato la maturità del ragazzo: Hagi ha solo 22 anni ma secondo l’osservatore “è un ragazzo intelligente, che sa cosa vuole dalla vita. Sono certo che diventerà un calciatore di grande valore“.