Calciomercato Roma, domino degli attaccanti | Affare a gennaio

L’annuncio di Commisso sul mancato rinnovo di Vlahovic con la Fiorentina agita il mercato delle punte in vista di gennaio.

La bomba l’ha sganciata ieri il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Dusan Vlahovic non rinnoverà il proprio contratto con il club viola. Una decisione importante, visto che l’attuale accordo tra l’attaccante e la squadra toscana termina tra un anno e mezzo. Il mercato, lo sappiamo, non perdona: arrivare alla prossima sessione di calciomercato con la scadenza fissata 12 mesi dopo significherebbe, per la Fiorentina, cedere Vlahovic a prezzo di saldo.

Una prospettiva che Commisso non vuole neanche prendere in considerazione. Esauriti i tentativi per il rinnovo, quindi, il numero 1 viola ha deciso di giocare d’anticipo e scaricare le responsabilità sull’attaccante. Sottolineando che verranno al più presto prese le iniziative necessarie per fare il bene del club. Tradotto: Vlahovic sul mercato già a gennaio. Inutile dire che sul centravanti l’interesse è altissimo sia in Serie A che nei campionati europei. La speranza di Commisso è quindi quella di far partire una vera e propria asta. Intanto la dirigenza viola si guarda intorno per trovare il sostituto del serbo.

Calciomercato Roma, Vlahovic innesca il domino | Addio a gennaio

Sono diversi i nomi di attaccanti accostati alla Fiorentina in queste ore. Tra questi spicca la candidatura di Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo non sta trovando il giusto feeling con José Mourinho, che lo ritiene il terzo attaccante dopo Abraham e Shomurodov. Per questo la volontà di Mayoral è quella di lasciare la Capitale il prima possibile per giocare con maggiore continuità. La Fiorentina, in questo senso, potrebbe garantirgli un impiego quasi scontato. Secondo La Nazione i dirigenti viola avevano sondato il terreno già in estate e il mal di pancia del giocatore potrebbe ora favorire nettamente la trattativa. Mayoral potrebbe arrivare a Firenze in prestito, con il club viola che dovrebbe poi trovare un accordo sul riscatto – probabilmente obbligatorio – con il Real Madrid, proprietario del cartellino dello spagnolo. La Roma, dal canto suo, sarebbe già al lavoro sul possibile sostituto.