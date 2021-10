Calciomercato Roma, Pinto insiste | Il piano per accontentare Mou

La Roma si prepara a dare l’assalto a un grande obiettivo per il calciomercato di gennaio: ecco la strategia del club.

Gli ultimi due match prima della sosta di Campionato dovuta agli impegni delle Nazionali hanno regalato alla Roma due vittorie importanti. I successi sul campo dello Zorya in Conference League e in casa contro l’Empoli valgono il primato nel girone europeo e il quarto posto in Serie A. Oltre ai punti, importanti, la Roma in questi due match ha riscoperto un elemento importante della propria rosa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, “addio immediato” | Irrompe il Celta Vigo

Si tratta di Ebrima Darboe, ventenne centrocampista gambiano che ha scalato le gerarchie di José Mourinho. Il ragazzo, che aveva debuttato nel finale della scorsa stagione, è stato titolare nelle ultime due uscite superando la concorrenza di Diawara e Villar. Mou crede in lui, ma la giovane età e i tanti match che la Roma dovrà disputare rendono chiaro ancora una volta quanto sia necessario l’arrivo di un centrocampista di livello già a gennaio. D’altra parte quella su un mediano di spessore era stata la prima indicazione fornita alla dirigenza al suo arrivo a Roma. Il General Manager Tiago Pinto dovrà quindi necessariamente garantire al tecnico un nuovo innesto in quella zona di campo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, colpo in Portogallo | Difensore a 15 milioni!

Calciomercato Roma, scatto Zakaria | Ecco la strategia del club

Da questo punto di vista sono diverse le opzioni che la Roma starebbe valutando. Come vi avevamo anticipato già in estate il primo nome della lista, e il più gradito a Trigoria, rimane però quella che porta a Denis Zakaria. E’ lui il principale obiettivo per rinforzare la rosa già a gennaio. Per farlo, Pinto ha messo a punto una strategia. Il dirigente portoghese ha infatti allacciato i rapporti con l’entourage del giocatore per cercare un accordo economico. La motivazione è semplice: il contratto di Zakaria con il Borussia Monchengladbach scade nel 2022 e presentarsi a trattare con il club tedesco contando su un accordo con il calciatore rappresenterebbe un punto di forza importante per la Roma. Secondo quanto afferma Gianlucadimarzio.com i giallorossi potrebbero proporre al Gladbach il pagamento di bonus legati al raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League o una percentuale sulla futura rivendita. Da non scartare l’ipotesi di un scambio con uno dei giocatori presenti nella rosa ma non graditi da Mourinho.