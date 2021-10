Calciomercato Roma, occasione in prestito dalla Premier League

I giallorossi nel calciomercato di gennaio prenderanno il centrocampista tanto richiesto da José Mourinho.

L’obiettivo più importante del calciomercato di gennaio sarà un centrocampista. Lo ha detto più volte a più riprese il tecnico della Roma José Mourinho, al quale è mancato proprio questo tassello nell’ultima sessione di mercato. Lo sforzo dei Friedkin è stato soprattutto quello di arrivare ad un forte centravanti, che fosse in grado di sostituire il partente Edin Dzeko. La società giallorossa lo ha fatto spendendo più di 40 milioni di euro, seppur dilazionati in qualche anno, per Tammy Abraham. Tiago Pinto e lo Special One lo sanno bene, tanto che sono serviti due mesi di apprendimento per Ebrima Darboe (che già lo scorso anno giocava in prima squadra), prima che Mourinho lo schierasse in campo da titolare.

Calciomercato Roma, occasione in prestito dall’Inghilterra

Al momento il giovane calciatore gambiano può essere considerato il terzo centrocampista dietro a Jordan Veretout e Bryan Cristante. Il tecnico portoghese ne vuole almeno un altro, questa volta di grande esperienza. Tra le tante ipotesi rimane oltre al nome forte che circola da mesi, quello di Denis Zakaria, c’è anche un altro nome che potrebbe essere un’occasione per il rapporto qualità-costo. Si tratta di Harry Winks, che José Mourinho conosce molto bene avendolo avuto al Tottenham. Il giocatore può lasciare il club londinese in prestito secondo ‘thetimes.co.uk’, ma su di lui ci sono anche gli occhi di Aston Villa, Everton e Brighton. Il giocatore si vuole giocare le sue chance anche in vista del Mondiale Qatar 2022, visto che viene apprezzato dal ct dell’Inghilterra Gareth Southgate.