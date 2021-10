Calendario Roma, dopo la sosta il primo crocevia importante per Mourinho

Arriva il primo grande bivio della stagione per la Roma di José Mourinho. Partite difficili e ravvicinate, ecco la situazione.

Al rientro dalla sosta per le Nazionali, che in questi giorni tengono lontani alcuni calciatori dai rispettivi club, la Roma avrà un calendario molto complicato, ostico, difficile e fatto di ben sette partite in 21 giorni, quattro delle quali sono trasferte e ben 3 big match. Un vero e proprio primo crocevia importante per la compagine di José Mourinho. Si ripartirà dalla trasferta dell’Allianz Stadium il 17 ottobre contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Quattro giorni dopo, il 21, la Roma sarà in scena a Bodo, in Norvegia, all’Aspmyra Stadion per giocare contro il Bodø/Glimt nella terza giornata della fase a gironi di Conference League. Domenica 24 è di nuovo campionato e questa volta all’Olimpico arriva il Napoli di Luciano Spalletti che potrebbe arrivare, qualora dovesse vincere in casa contro il Torino al rientro) a punteggio pieno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, occasione in prestito dalla Premier League

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, domino degli attaccanti | Affare a gennaio

Il difficile calendario della Roma alla ripresa

In una calendario fitto di impegni, non c’è sosta e si aggiunge il turno infrasettimanale. La compagine giallorossa il 27 ottobre andrà in Sardegna per affrontare il Cagliari. Big match finiti? Neanche per sogno. La Roma riceverà il Milan domenica 31 ottobre per poi riaffrontare il Bodø/Glimt, questa volta in casa, per la prima giornata di ritorno in Europa. Il ciclo verrà chiuso domenica 7 novembre contro il Venezia allo Stadio Pier Luigi Penzo. Insomma tante partite con trasferte ostiche e giocatori che Mourinho dovrà centellinare per averli tutti al meglio. Ovviamente come la Roma anche le altre squadre impegnate nelle competizioni europee come Champions League e Europa League saranno nella stessa condizione.