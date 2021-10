Roma, il sogno di Calafiori: “Voglio rimanere a vita”. Così ha parlato l’esterno giallorosso durante il ritiro dell’Under 21

Non si nasconde Calafiori. Anzi, si tira fuori dal mercato e da un suo addio alla Roma. Intervistato da Rai Sport durante il ritiro della nazionale Under 21, l’esterno giallorosso sottolinea qual è il suo sogno: “E’ sempre stato di rimanere alla Roma il più possibile. Anche in questo caso sono felice di far parte di questo gruppo, è il mio sogno da quando sono bambino. C’è stato qualche intoppo, ma è servito e mi ha fortificato. Ormai sono riuscito a lasciarmi tutto alle spalle e non ci penso più” ha detto.

Alla sua seconda stagione da professionista, Calafiori sta riuscendo a trovare spazio anche in campionato grazie a Mourinho. L’anno scorso, Fonseca, lo ha utilizzato principalmente in Europa League: “A 19 anni avere uno come Mourinho è un bel traguardo, e ti sprona sicuramente a fare sempre meglio. Su questo lui è uno dei migliori, a livello psicologico sa sempre la parola giusta da usare quando ti deve fare i complimenti. Quando hai sbagliato ti mette la giusta pressione, secondo me sto crescendo molto dal punto di vista caratteriale ma anche in campo perché lui è davvero uno dei migliori. Ad inizio mi doveva ancora conoscere, quindi dovevo fargli vedere bene che giocatore ero e che tipo di uomo ero. Sicuramente adesso sento molto la fiducia sua, del suo staff e della società. Continuiamo così e speriamo di fare bene”.

Roma, Calafiori blindato da Mou

L’esterno è stato praticamente blindato da Mourinho. Che lo ha lanciato in campo senza problemi quando ha deciso di far riposare Vina. Calafiori ha risposto alla grande, con personalità, anche se ovviamente deve e può ancora crescere tanto. Lo farà, di questo siamo certi. Anche perché è difficile non riuscire a migliorarsi quando in panchina, a seguirti, hai uno dei migliori tecnici del Mondo. Quello che ha vinto dappertutto.