Verso Juventus-Roma, recupero lampo per il big match

Può sorridere Allegri in casa Juve, con la ripresa del campionato in vista e la sfida contro Mourinho alle porte. In vista un recupero importante tra le fila bianconere.

La Serie A è ferma per la sosta Nazionali, l’Italia scenderà in campo stasera nella sfida alla Spagna, per la semifinale della Nations League. Ma le attenzioni si focalizzano già al prossimo turno di campionato, che prevede una sfida ad altissima tensione. Domenica 17 ottobre la Roma farà visita alla Juventus, nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A.

Tantissimi spunti offrirà il big match dell’Allianz Stadium, coinvolgendo direttamente Josè Mourinho. Nemico giurato dei bianconeri da sempre, ora per la prima volta da avversario sulla panchina della Roma. Juventini reduci da tre vittorie consecutive, dopo un avvio di stagione alquanto preoccupante per Max Allegri. Proprio il tecnico toscano può sorridere in vista del grande match, il recupero del numero 10 è decisamente probabile.

Verso Juve-Roma, sorride Allegri | Recupero lampo

Sorride Max Allegri in vista del big match, Paulo Dybala può recuperare per la gara. A riportarlo ci ha pensato Goal Italia, che ha acceso le speranze bianconere di vedere l’attaccante argentino in campo. Juventus a -4 punti dalla Roma, per i giallorossi un occasione ghiottissima per provare ad allungare. Per Allegri l’ennesima opportunità di accorciare la classifica e riaccendere gli animi di una squadra che fin qui ha fatto vedere più ombre che luci. Sfida che vedrà, tra le frecce nell’arco bianconero, anche il numero 10 a disposizione. La missione affidata alla retroguardia giallorossa non sarà semplice con Dybala in campo, ma la gara è da non sbagliare assolutamente, potrebbe rappresentare un vero e proprio crocevia stagionale.