Infortunio ufficiale in Serie A, salta anche la Roma

Brutte notizie per la squadra ligure che è uscita con le ossa rotte dall’ultima trasferta sul campo del Verona. Ora ha perso anche un titolare per infortunio.

Una brutta notizia in casa Spezia, dove Thiago Motta sta provando a raccogliere i cocci dopo la disfatta in trasferta a Verona. Perentoria la vittoria degli scaligeri, che hanno liquidato per 4-0 i liguri, ma le brutte notizie non finiscono qui. La compagine ligure era già stata falcidiata dagli infortuni finora, ora perde l’ennesima pedina, che è già stata fondamentale nelle scorse gare.

I liguri alla ripresa del campionato sono attesi dalla delicatissima sfida in casa contro la Salernitana. Una sfida dal sapore di esame definitivo per il tecnico, confermato dopo la debacle in terra veneta. Proprio nella scorsa trasferta lo Spezia si era presentato a ranghi ridotti, solo cinque giocatori di movimento sulla panchina dei liguri. Oggi è arrivata un’altra mazzata per Thiago Motta, la diagnosi è impietosa.

Brutta tegola in casa Spezia, lungo infortunio

I liguri dovranno rinunciare per almeno due mesi a Mehdi Bourabia: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione distrattiva al polpaccio della gamba destra. Il centrocampista franco-marocchino risolse l’unica partita vinta fin qui dai liguri, al 94esimo minuto sul campo del Venezia. Grave perdita per Thiago Motta, che non potrà averlo a disposizione neanche per la sfida contro la Roma. I liguri raggiungeranno lo stadio Olimpico il 13 dicembre, per la gara d’andata contro i giallorossi. Resta da capire con quale guida tecnica, la posizione di Thiago Motta è fortemente in bilico, la sensazione è che la prossima sfida salvezza sarà fondamentale. Sia Spezia che Salernitana hanno 4 punti in classifica, i liguri in questa delicata sfida dovranno fare a meno di diversi elementi tra i titolari.