Si completa il nuovo ribaltone societario in casa Roma, dopo l’addio a Guido Fienga. Ecco il comunicato ufficiale, scelto il nuovo amministratore delegato.

Ennesimo pomeriggio di passione in casa Roma, che ha visto in rapida successione una nuova rivoluzione nell’organigramma societario. Addio al CEO Guido Fienga, al vertice dal gennaio 2019 sotto la gestione Pallotta, un addio non del tutto definitivo, più avanti scopriremo perché. Scossone completato pochi minuti fa, è arrivato il comunicato ufficiale della società giallorossa.

Nuovo arrivo ufficiale in società, scelto il nuovo amministratore delegato della Roma. Il nome del nuovo CEO è quello di Pietro Berardi, ex Pirelli. Non un addio definitivo quello a Fienga, dicevamo, ma un enorme ridimensionamento, ecco quanto emerge dal comunicato dei giallorossi: “il dirigente manterrà il ruolo di advisor esterno di NEEP Roma Holding S.p.A.per lo svolgimento di talune attività volte a favorire un’agevole transizione manageriale nel gruppo. Tale decisione congiunta è in linea con una strategia volta all’internazionalizzazione del gruppo dopo un periodo di transizione accuratamente gestito a partire dall’acquisizione perfezionatasi il 17 agosto 2020″. Inoltre, la società “corrisponderà allo stesso la somma complessiva di Euro 1.500.000,00, in linea con quanto indicato nell’attuale incarico di amministratore”.

Roma, comunicato ufficiale | Ecco Berardi

L’#ASRoma è lieta di annunciare che Pietro Berardi diventerà il nuovo Corporate Chief Executive Officer del Club — AS Roma (@OfficialASRoma) October 6, 2021

Ecco le parole scelte dalla proprietà Friedkin a contorno di questo ribaltone ai vertici societari. Si legge nel comunicato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Pietro Berardi nella famiglia giallorossa. Come Società siamo orgogliosi del nostro processo di selezione e potenziamento del management e crediamo che Pietro abbia tutte le caratteristiche necessarie per mettere in pratica i piani ambiziosi che abbiamo messo in atto per il Club”.

Pietro Berardi ha un profilo di tutto rispetto in ambito aziendale, basti pensare che ad inizio del 2020 era stato nominato Presidente e CEO di Pirelli in Nord America. Ora la Roma, sono arrivate anche le sue prime dichiarazioni: “Voglio ringraziare la famiglia Friedkin per avermi affidato la responsabilità di dare seguito a tutte le ambizioni che hanno in mente per questa fantastica Società. Tutti conoscono il profondo legame che l’AS Roma ha con Roma, una delle più grandi città al mondo: farne parte è sia un onore sia una responsabilità che prenderò con il massimo dell’impegno e della passione. Non vedo l’ora di iniziare, di incontrare tutti i miei nuovi colleghi e di intraprendere questo percorso per raggiungere ciascuno degli obiettivi che abbiamo davanti”.