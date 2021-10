Totti nuovo testimonial Volkswagen | L’ex Roma sta per firmare

Roma, l’ex e storico capitano giallorosso sarebbe a un passo dalla firma con il noto gruppo di automobili tedesche.

Sono ormai passati più di due anni da quel 17 giugno 2019, da quando cioè il numero 10 per antonomasia della squadra giallorossa annunciò la sua separazione definitiva ed ufficiale dal club della sua città, di cui è diventato simbolo eterno di fede e lealtà.

Da quel momento, il rapporto con il club si è allentato sempre di più, anche in questa nuova era Friedkin. “Se mi chiameranno, spengo il telefono” aveva affermato Francesco qualche mese fa, riferendosi ad un’eventuale proposta da parte dei due magnati americani, salvo poi sottolineare di come si trattasse di una battuta e che, al fronte di giusti presupposti, non avrebbe avuto problemi a valutare ipotetici scenari di ricongiungimento.

Ad oggi, però, Totti sembra intenzionato a intraprendere tutt’altro percorso rispetto a quello che lo porterebbe a divenire una figura dirigenziale societaria, in cui con ogni probabilità non si rivede. Mentre il collega e amico di una vita Daniele De Rossi, anche lui eterno simbolo e vanto di una romanità affascinante quanto ombrosa, sta seguendo un percorso a Coverciano per sedere in panchina, “Il Pupone” è prossimo a immergersi in un campo quasi nuovo per lui.

Totti, vicino l’accordo col gruppo Volkswagen: contratto da 1 milione di euro

Dopo aver aperto un’agenzia di scouting, Totti è ora pronto a sfruttare la sua immagine in ambito pubblicitario. Come già fatto in passato, da Vodafone a Dash, passando per Very Mobile, il marito della Blasi resterà in questo campo.

Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, infatti, è stato eletto come nuovo testimonial delle vetture elettriche Volkswagen, di cui rappresenterà il volto della campagna per le vetture in gergo dette BEV (Battery Electric Vehicle).

I primi spot dovrebbero iniziare nel 2022 e permetteranno lui di percepire la stessa cifra messagli sul piatto da Pallotta per il suo ultimo anno di contratto da calciatore, pari cioè ad 1 milione di euro.