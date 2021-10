Calciomercato Roma, pioggia di rinnovi | L’indizio social svela tutto

Calciomercato Roma, svolta per i rinnovi: l’indizio social non lascia più spazio ad alcun tipo di dubbio. Ecco cosa sta succedendo.

Come annunciato da Pinto in una delle ultime conferenze stampa tenute dal general manager giallorosso, la priorità per la Roma, una volta conclusasi la sessione estiva di calciomercato, sarebbe stata quella relativa al rinnovo dei perni sui quali Mou vorrà implementerà il suo progetto tecnico. E così, una volta sistemata la questione Pellegrini, con il Capitano che di fatto si è legato a vita ai colori giallorossi, la Roma sta cercando di accelerare le operazioni in vista dei rinnovi sia di Cristante, che di Mancini. fermo restando che qualcosa si sta muovendo anche sul fronte Veretout.

Calciomercato Roma, le ultime sul rinnovo di Cristante e Mancini

Da uno scatto apparso sul proprio profilo Instagram, è emerso che Andrea Riso quest’oggi si è recato in quel di Trigoria: certamente non è stata una mera fatalità, dal momento che Riso è l’agente, tra gli altri, proprio di Mancini e di Cristante. Secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica retesport.it, si sarebbe tenuto un incontro tra il procuratore e Tiago Pinto, per cercare di approfondire i discorsi soprattutto per Mancini, il cui contratto con la Roma scade nel 2024.