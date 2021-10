Calciomercato Roma, “vendetta” Arsenal | Colpo a zero

Calciomercato Roma, il colpo dell’Arsenal rischia di “scompaginare” i piani dei giallorossi per la prossima sessione estiva di negoziazioni.

Una delle piste vagliate con più attenzione dalla Roma, prima di affondare il colpo per Eldor Shomurodov, era Sardar Azmoun, attaccante iraniano classe ’95 in forza allo Zenit, il cui contratto con il club russo scadrà la prossima estate. Ecco perché i giallorossi avevano effettuato alcuni sondaggi esplorativi, per capire la fattibilità di un’operazione che alla fine non si è concretizzata, per la strenua resistenza da parte dello Zenit di non demordere dalla richiesta iniziale di 20 milioni di euro. Chiaramente il rischio di perderlo a zero c’è ancora, e non è un caso che, a distanza di qualche mese, il rinnovo tanto agognato non sia arrivato.

Calciomercato Roma, colpo Azmoun: irrompe anche l’Arsenal

Secondo quanto riportato da Onze Mondial, alla lista delle pretendenti per il “Messi iraniano” si sarebbe aggiunto anche l’Arsenal, desideroso di rinforzare il proprio pacchetto offensivo con un innesto di qualità. La partita, comunque, è ancora aperta: Azmoun non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, e non è detto che in questo gioco di scacchi la Roma non possa recitare un ruolo da indiscussa protagonista.