Calciomercato, seconda bomba ufficiale | Triangolo Roma

Un’altra bomba di calciomercato per la Serie A. Altro annuncio del presidente sul suo futuro.

La prima vera bomba del calciomercato italiano è stata lanciata dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il quale tramite un comunicato apparso sul sito del club viola annunciava il rifiuto della proposta di rinnovo di contratto da parte di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo potrebbe lasciare, dunque, la Toscana già a gennaio oppure a fine stagione per una valutazione che sarà sicuramente molto alta avendo ancora un contratto fino al 2023. Chi potrebbe finire nella stessa situazione del giovane attaccante classe 2000, è Andrea Belotti. L’attaccante italiano è in scadenza di contratto e piace soprattutto a José Mourinho, il quale aveva provato in estate a portarlo nella capitale.

Calciomercato Roma, Belotti non rinnova

Da un presidente ad un altro, questa volta è Urbano Cairo a parlare del futuro del ‘gallo’: “Per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare. Ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla“. Parole del numero uno granata che sanno quasi di addio per l’attaccante che è in Piemonte dall’agosto 2015, prelevato dal Palermo per 7,5 milioni di euro. L’offerta di contratto del Torino è da poco più di 3 milioni di euro netti a stagione più bonus, ma a quanto sembra Belotti non sarebbe intenzionato ad accettarla. La finestra di gennaio sarà ancora buona per incassare qualche milione, ma potrebbe liberarsi a zero a fine stagione.

Sul giocatore però, non c’è soltanto la Roma, ma piace anche alla Fiorentina che come erede di Vlahovic sta pensando anche a Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo, in prestito dal Real Madrid, potrebbe lasciare la capitale proprio per il poco minutaggio avuto fin qui. Insomma un vero e proprio triangolo di mercato.