Calciomercato Roma, colpo Modric | La chiamata di Mou e la risposta del croato

Calciomercato Roma, affare Modric: Mou alza il telefono. Ecco la risposta del croato, in scadenza di contratto nel 2022.

Se Pinto in questi giorni si sta muovendo con insistenza per provare a tastare il terreno in vista di un possibile colpo in entrata per il centrocampo, sta a significare che anche in estate la Roma ha fatto di tutto pur di arrivare ad un mediano di livello. E non è assolutamente un caso che lo Special One in più di una circostanza abbia lamentato la mancanza di esperienza, per un ruolo che definire di nevralgica importanza sarebbe solo un eufemismo. “El Nacional“, poi, ha sganciato una vera e propria bomba, secondo la quale Mou si sarebbe mosso in prima persona per mettere le mani su Luka Modric, provando a convincere il croato a vestire il giallorosso.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, pioggia di rinnovi | L’indizio social svela tutto

Calciomercato Roma, bomba Modric | Retroscena Mou

Tuttavia, il metronomo del centrocampo dei Blancos avrebbe rifiutato le avances del tecnico lusitano, preferendo rinnovare il suo contratto con le Merengues. A distanza di qualche mese, qualcosa sembra essere cambiato: le chances di una sua permanenza nella Capitale spagnola si sono drasticamente abbassate, e Perez sembra orientato a perseguire una politica volta alla valorizzazione di giovani di talento, e futuribili. Ecco perché gli spazi per uno dei vincitori del Pallone d’oro si sono ridotti, con Guardiola che starebbe sondando la situazione, pronto ad ingolosire Modric con un’offerta importante: ora come ora, il City sembra essere la squadra più vicina al centrocampista.