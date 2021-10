Calciomercato Roma, ecco il colpo di gennaio | Bookmaker inglesi sicuri

Calciomercato Roma, ecco il colpo di gennaio: i bookmaker inglesi sono sicuri e danno i giallorossi davanti a tutti nella corsa al giocatore

Nella corsa al centrocampista ci sarebbe un favorito. E dall’Inghilterra, i bookmaker, che sono sempre molto attenti alle giocate sui trasferimenti (per dire, davano appunto Mourinho alla Roma come assai probabile, e poi si è rivelato così), sono quasi certi che il prossimo innesto per i giallorossi arriverà appunto dalla Premier League. Un elemento che lo Special One conosce bene avendolo avuto alle sue dipendenze al Tottenham e che adesso, con Espirito Santo, ha trovato spazio solamente per 60 minuti in campionato, giocando solamente in Conference League.

Harry Billy Winks, 25 anni, centrocampista centrale in uscita dagli Spurs di Fabio Paratici, potrebbe essere il centrocampista che a gennaio si potrebbe trasferire a Trigoria. Come detto, sono gli allibratori inglesi a paventare questo trasferimento in Serie A, convinti che Mourinho – impegnato anche nella corsa a Zakaria – potrebbe decidere di prendere quel calciatore che conosce e che sa benissimo quello che potrebbe dargli.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, missione Pinto | Tre colpi per Mou

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Mourinho cambia idea | A gennaio lo lascia andare

Calciomercato Roma, è concorrenza in Serie A

Che Winks voglia lasciare il Tottenham è certo: il Times, infatti, parla di una richiesta del calciatore alla società londinese già fatta nelle scorse settimane quando ha capito che di spazio ne avrebbe avuto davvero poco. Magari potrebbe essere un’operazione in prestito – è quello che gira sempre nella terra della Regina – con un diritto di riscatto fissato ad alcune condizioni.

Ma la concorrenza è comunque alta: i book inglesi sottolineano come ci sia anche l’Inter sulle tracce del calciatore, e che il West Ham ci avrebbe fatto un pensiero. Viene riportato anche il Milan, che è alle prese con la questione Kessie – che potrebbe anche salutare a gennaio – e che quindi è nella corsa al 25enne centrocampista della nazionale inglese.