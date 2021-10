Calciomercato Roma, Abraham: “Mou mi ha convinto così”

By

Calciomercato Roma, l’acquisto più importante della scorsa campagna acquisti giallorossa ha parlato del suo trasferimento all’ombra del Colosseo.

Tammy Abraham ha infatti rilasciato delle interessantissime dichiarazioni al TheGuardian dalla sede del ritiro inglese, al quale ha preso parte grazie alla bella parentesi di campionato disputato fin qui.

L’approccio dell’ex Chelsea alla Serie A è stato ottimo, come evidenziato anche dalle scelte di Mourinho che ha sempre schierato lui dal primo minuto. Ciò, unitamente alla grande personalità che subito si è compreso contraddistinguerlo, ha fin qui permesso lui di essere messo sempre più al centro del gioco.

In campionato ha segnato al momento due reti ma Abraham ha tutta la voglia di crescere e imparare. “Voglio essere nei nomi dei migliori al mondo quando classificano gli attaccanti. Questo è il mio obiettivo e non mi fermerò finché non sarò lì”.

Calciomercato Roma, Abraham si racconta: “Ecco come mi ha conquistato Mou”

Il centravanti di Camberwell ha poi parlato del suo rapporto con Mourinho sottolineando l’importanza rivestita dal carisma dello Special One per far si che la trattativa volta ad arrivare rapidamente ad un sostituto di Dzeko si concludesse nel migliore dei modi.

Il diretto interessato ha ammesso che inizialmente la sua volontà era quella di restare in Premier League, laddove era nato calcisticamente e tra le fila di quel Chelsea dove aveva pian piano perso sempre più gerarchie dopo la sortita di Tuchel.

L’ingerenza di “Mou” è stata alla fine fondamentale e ha permesso di toccare i tasti giusti per fargli comprendere che, se davvero voglia diventare il migliore al mondo, il campionato italiano potrebbe insegnargli molto.

“Vuoi goderti un po’ di sole o stare sotto la pioggia?”. Sono state queste le prime parole usate dal nuovo tecnico giallorosso che con il suo essere sornione, unitamente al grande carisma, ha convinto il ventitreenne a fare una scelta importante e, forse, cruciale per il bene di tutti, suo e della Roma.