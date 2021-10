Calciomercato Roma, cash o scambio | A gennaio nuovo assalto

Calciomercato Roma, la società giallorosso a gennaio tenterà il nuovo assalto: ecco la strategia per arrivare al centrocampista

Se dall’Inghilterra parlano di un possibile accordo con Winks del Tottenham, che potrebbe arrivare alla Roma per dare a Mouirinho quel centrocampista che in estate Tiago Pinto non è riuscito a regalare allo Special One, e che lo stesso general manager portoghese ha definito come un rimpianto, secondo quanto riportato da Il Romanista, invece, la Roma avrebbe altre idee in testa. Idee conosciute, un nome fatto e rifatto nei mesi scorsi, e che è rimasto di moda visto che il suo rinnovo contrattuale ancora non è arrivato.

Sì, Zakaria, rimane certamente l’obiettivo principale dei giallorossi, che a gennaio tenteranno il nuovo assalto, magari mettendo sul piatto un indennizzo per il ‘Gladbach che lo potrebbe perdere a parametro zero. Cash, oppure scambio, sarebbe questa la possibile mossa della Roma per arrivare al calciatore.

Calciomercato Roma, ecco le mosse di Pinto

Il primo passo è quello di avere il sì del calciatore. E non dovrebbe essere un problema. Poi sarà compito di Tiago Pinto riuscire a convincere il club tedesco a lasciarlo partire a gennaio. Zakaria, 25 anni, non ha nessuna intenzione di rinnovare. Questo è un grosso vantaggio per i giallorossi, che potrebbero chiudere un’operazione sicuramente importante senza andare incontro a grosse problematiche.

Pinto sarebbe quindi disponibile a mettere sul piatto un giocatore che Mou non vede (i maggiori indiziati, ovviamente, sono Villar e Diawara) oppure una cifra totale che si potrebbe aggirare intorno ai 6 milioni di euro, con una parte, almeno la metà, legata alla qualificazione alla prossima Champions League. La sensazione è che l’affare si potrebbe davvero fare.