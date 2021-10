Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo | C’è l’incontro

La Roma è pronta ad accogliere un altro rinnovo. Dopo Lorenzo Pellegrini potrebbe toccare ad un altro gioiello.

Dopo l’importante rinnovo di contratto di Lorenzo Pellegrini, ne potrebbe arrivare un altro in casa giallorossa. Il numero 7 voleva con forza la Roma, come la società capitolina voleva ancora il capitano a Trigoria, con l’aggiunta e la richiesta di José Mourinho al suo fianco. Adesso per Tiago Pinto è tempo di pensare anche ad altri giocatori ritenuti importanti per la Roma. Qualche giorno fa vi abbiamo indicato la lista dei giocatori dai quali la Roma vorrà ripartire anche per le prossime stagioni. Il prossimo rinnovo a diventare ufficiale potrebbe essere quello di Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo | La situazione

Il giocatore classe ’99, che non ha potuto rispondere alla convocazione in extremis fatta dal commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, perché alle prese con un risentimento al flessore, vuole rimanere nella capitale. Proprio per questo, secondo quanto riportato da ‘laroma24.it’, all’inizio della prossima settimana, quella che porterà a Juventus-Roma di domenica 17 ottobre, è previsto un incontro tra il general manager giallorosso e l’agente del giocatore, Claudio Vigorelli. Si tratterà del secondo summit tra le parti dopo un primo colloquio per provare a buttare le basi. Il contratto scadrà nel 2024, ma la Roma vuole blindare Zaniolo e il tempo è tutto dalla parte del club.