Calciomercato Roma, Spalletti fa sul serio | L’affare si complica

Cresce la concorrenza per un possibile obiettivo della Roma in vista del calciomercato che si aprirà a gennaio.

La Roma si ferma per la sosta delle Nazionali dopo aver ritrovato il sorriso e la vittoria nelle ultime due sfide. I successi contro Zorya ed Empoli danno fiducia e spingono i giallorossi in alto in classifica: la Roma è infatti prima nel proprio girone di Conference League e quarta in Serie A. Un ottimo avvio per l’avventura romana di José Mourinho.

L’allenatore portoghese può sicuramente ritenersi soddisfatto di quanto raccolto in questo primo scorcio di stagione. Allo stesso tempo il tecnico è perfettamente consapevole di alcuni limiti della rosa a sua disposizione. E’ stato lo stesso Mourinho a sottolineare in più occasioni come le alternative a disposizione dei club di vertice della Serie A siano più importanti di quelle attualmente in rosa nella Roma. Per questo il General Manager Tiago Pinto dovrà tentare, nel mercato di gennaio, di rinforzare la rosa con almeno un paio di nuovi innesti.

Calciomercato Roma, il Napoli ci prova | Obiettivo in Serie A

La priorità assoluta rimane l’acquisto di un centrocampista di esperienza e spessore. D’altra parte in quel ruolo Mourinho aveva chiesto un rinforzo sin dall’estate. Le complicazioni incontrate nel mercato in uscita avevano però bloccato Pinto, costretto a rimandare il discorso a gennaio. Ora però non si può più aspettare: Mourinho ha dimostrato di non puntare su Diawara e Villar – cui ha preferito nelle ultime uscite Darboe – e i titolari Cristante e Veretout avranno bisogno di rifiatare. Tra i nomi fatti in ottica Roma c’è da tempo quello di Nahitan Nandez. L’urugayano, sedotto e abbandonato dall’Inter in estate, continua a sognare l’addio al Cagliari. Secondo calciomercato.it tuttavia su di lui sarebbe forte l’interessamento del Napoli. Lo splendido avvio di stagione di Luciano Spalletti potrebbe convincere De Laurentiis a fare uno sforzo sul mercato per accontentare il tecnico toscano. Nandez sarebbe intanto finito anche nel mirino di due club inglesi. Circostanza che ingolosisce il presidente Giulini, che non intende trattare la sua cessione per cifre ritenute non all’altezza.