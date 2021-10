Calciomercato Roma, occasione in Liga | Rescissione immediata

Per la Roma rimane aperta la pista che porta a un acquisto già a gennaio dal Campionato spagnolo.

Tutti i club europei hanno avviato le grandi manovre in vista del calciomercato di gennaio. Il nome più caldo nel Campionato italiano è al momento quello di Dusan Vlahovic. Il serbo non rinnoverà il contratto con la Fiorentina e un suo trasferimento già all’inizio del 2022 sembra essere l’opzione più probabile.

Sul numero 9 della Fiorentina è concentrata l’attenzione di molti club europei, ma la richiesta viola – intorno ai 90 milioni – riduce a poche squadre la platea di chi potrà davvero tentare di acquistarlo. Sono diversi, al contrario, i club alle prese con difficoltà economiche e che puntano nei prossimi mesi a ridurre il proprio monte ingaggi. Tra questi figura sicuramente il Barcellona, pronto a far partire a gennaio qualche altro pezzo pregiato della propria rosa.

Calciomercato Roma, chance a zero | Il Barça pronto alla rescissione

Sin dall’estate le voci che vogliono la dirigenza blaugrana intenzionata a rinunciare alle prestazioni di Samuel Umtiti si rincorrono incessantemente. Il difensore francese ha affrontato nelle ultime stagioni una serie di problemi fisici che ne hanno pesantemente condizionato le prestazioni. Dalle parti del Camp Nou vogliono liberarsi del suo ingaggio e la prima scelta, per il Barça, sarebbe la cessione del giocatore. Eppure, in un mercato zavorrato dalle difficoltà economiche, non è scontato che arrivi l’offerta giusta per il francese. E così, secondo il portale todofichajes.com, nel club catalano si starebbe facendo strada l’ipotesi – già formulata in estate – di procedere alla rescissione del suo contratto. L’ufficio legale del club sta studiando la possibilità di agire in questa direzione senza rischiare sanzioni o cause legali da parte del giocatore. In casa giallorossa si segue la vicenda con attenzione: Umtiti potrebbe rappresentare un affare a costo zero per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho.