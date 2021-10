Juventus-Roma, Mou in emergenza manda in campo l’amuleto

Juventus-Roma, Mourinho in emergenza per la ripresa del campionato, avrebbe deciso di mandare in campo l’amuleto: ecco le ultime

Si sa, eccome, che le pause per le nazionali possono sicuramente portare a dei problemi. E questo lo sa soprattutto la Roma, che ha pagato a carissimo prezzo le ultime uscite. Stavolta, però, e menomale aggiungeremmo, non si parla di un infortunio, ma più di un problema logistico, molto simile a quello che ha colpito la Juventus ai primi di settembre, quando contro il Napoli non ha potuto schierare i sudamericani arrivati poche ore prima da un viaggio lunghissimo.

La decisione, questa volta, potrebbe prenderla Mourinho, che secondo quanto riportato da Il Messaggero, starebbe pensando di far riposare Vina, che dovrebbe tornare a pochissime ore dall’inizio della partita. E in campo ci dovrebbe andare un amuleto.

Juventus-Roma, Calafiori dal primo minuto

Sì, proprio Calafiori. Un amuleto. Perché l’unica volta che la Roma è riuscita a imporsi all’Allianz Stadium di Torino, in campo c’era l’esterno che adesso è con l’Under 21 di Nicolato e che ha dichiarato amore eterno alla Roma. Una scelta dettata ovviamente non dalla scaramanzia, ma dalle qualità del calciatore che sta dimostrando di poter restare in un gruppo importante come quello giallorosso.

Cambia quindi, lo Special One: pensando alle possibilità fisiche dei propri calciatori e anche agli impegni che ci saranno nel mese di ottobre. Ritornerà la Conference League, il mese si chiuderà con la sfida al Milan, e ci saranno altre partite più o meno difficili. Ecco, il turnover è fondamentale in momenti come questo che si sta per affrontare. E c’è la necessità di pescare nella profondità della rosa. Tranne a centrocampo e per quanto riguarda il laterale destro: lì, Mou, non ha alternative.