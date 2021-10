Roma, svolta pubblico negli Stadi | Arriva l’ok ufficiale

Arriva l’annuncio ufficiale che porterà ulteriore pubblico negli stadi. Ecco le dichiarazioni di Valentina Vezzali.

Una vera e propria astinenza da Stadio, causa pandemia legata al Covid-19. Questo è quello che è avvenuto in questa prima parte di stagione, soprattutto nella capitale, dove sulla sponda giallorossa, c’è stato un vero e proprio effetto boom quest’anno (grazie anche all’arrivo sulla panchina di José Mourinho, ndr). La Roma, infatti, è il primo club italiano per affluenza allo Stadio. Infatti la media dei biglietti venduti nelle prime partite casalinghe è di 29.450, con una percentuale bel 97,3% di riempimento dello Stadio escludendo il settore ospiti (sul massimo della capienza disponibile al 50%).

Riapertura stadi al 75% ufficiale, forse al 100

Insomma un vero e proprio boom che non può che far piacere alla squadra ma soprattutto alla società. Un’altra notizia positiva è arrivata poco fa con le parole di Valentina Vezzali, Sottosegretario di Stato allo Sportdel Governo Draghi, che ha annunciato ufficialmente l’ampliamento del pubblico negli stadi dal 50 al 75%: “Dal Consiglio dei Ministri, la capienza del pubblico sarà del 75% all’aperto e del 60% al chiuso. Auspico che nell’arco di 15 giorni si possa arrivare al 100%, è un piccolo segnale di vicinanza per il mondo dello Sport. E’ importante che se il Governo debba intervenire, ci sia una riforma interna al sistema come l’Europa con l’Italia: il calcio è un motore che trascina lo sport italiano“.