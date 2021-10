Stadi, oggi il giorno della svolta | Roma pronta al via libera: cosa cambia

Attese per oggi importanti novità sull’ampliamento della capienza massima consentita negli stadi italiani.

In questo primo scorcio di stagione la Roma ha avuto l’ennesima dimostrazione di amore da parte dei propri tifosi. Dopo un anno e mezzo di gare a porte chiuse causa Covid il Campionato 2021/22 si è aperto con la novità del ritorno del pubblico negli stadi. Il tifo giallorosso ha risposto presente, facendo segnare la percentuale più alta di riempimento dello stadio in Serie A. I biglietti a disposizione del pubblico romanista sono andati esauriti praticamente in occasione di tutte le partite disputate all’Olimpico. Un segnale chiaro della voglia di Roma che, dopo tanta attesa, c’era tra nella piazza.

LEGGI ANCHE: Roma, ultime da Trigoria | In due lavorano a parte

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Ferrero offre Damsgaard | La risposta del danese

Capienza consentita, novità in arrivo | Oggi il CdM

La notizia era nell’aria da tempo, ma oggi dovrebbe essere il giorno per la conferma ufficiale. Nel pomeriggio infatti si riunirà il Consiglio dei Ministri che dovrebbe dare il via libera all’allargamento dei limiti di capienza per cinema, musei, teatri e stadi. Secondo le indicazioni fornite dieci giorni fa dal Comitato Tecnico Scientifico questo decreto dovrebbe rappresentare l’ultima tappa intermedia prima della riapertura completa delle platee. Questo passaggio prevede l’estensione della capienza di cinema e teatri al chiuso fino all’80%, mentre per gli stadi la nuova soglia è fissata al 75%. Un passo avanti importante per ripopolare le tribune degli impianti italiani e per garantire un miglioramento nella liquidità dei club, duramente colpiti dalla chiusura forzata degli ultimi mesi. Secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dalla sottosegretaria Valentina Vezzali, presto dovrebbero arrivare ulteriori novità: l’obiettivo del Governo è riportare la capienza al 100% già entro la fine del 2021.