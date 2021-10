Calciomercato Roma, colpo in Serie A | La Juve prepara lo scherzetto

Calciomercato Roma, colpo in Serie A: la Juventus prepara lo scherzetto. Tiago Pinto, comunque, rimane pronto all’assalto

La Roma rimane ala finestra, anche perché, necessità di prendere un attaccante non ne ha. Tiago Pinto è riuscito nel bel colpo Abraham, e potrebbe tentare l’assalto solamente se, alla fine della stagione in corso, l’attaccante dovesse liberarsi a parametro zero. Senza dubbio, però, dopo le parole di ieri di Cairo, il presidente del Torino cercherà di cederlo a gennaio. Ed ecco che lo scherzetto, secondo il giornalista Paolo Bargiggia, sarebbe pronto. Ovviamente, non riguarda la Roma, che guarda sì con un occhio di interesse alle possibilità di prendersi Belotti senza sganciare nemmeno un euro per il costo del cartellino, ma senza nessuna pressione. Lì davanti i giallorossi al momento stanno bene.

Calciomercato Roma, la Juventus prepara lo scherzetto a Cairo

Ci potrebbe essere la Juventus, infatti, interessata al calciatore anche a gennaio. Magari cercando di abbassare le pretese di Urbano Cairo. La società bianconera, dopo aver ceduto Ronaldo, è sempre alla ricerca di un attaccante da regalare ad Allegri. Ma siccome le casse piangono, non si possono fare, almeno per il momento, grossi investimenti. E Belotti potrebbe diventare un’occasione da sfruttare.

Come detto, Pinto, è attento e monitora la situazione. Soprattutto perché, la scorsa estate, aveva fatto un’offerta che il presidente del Torino ha ritenuto insufficiente. Chissà se adesso Cairo si è pentito di quella scelta: lui credeva che il suo capitano firmasse il rinnovo, ma senza investimenti, nessuno vuole rimanere in un club. Servono ambizioni, e il Toro, adesso, ne ha poche.