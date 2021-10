Calciomercato Roma, riscatto a rischio | Colpaccio in Liga

Calciomercato Roma, ha deluso le attese in questo inizio di stagione: il suo riscatto è assolutamente a rischio. Che colpo in Liga!

Un ruolo determinante nella sessione di calciomercato appena conclusa, in casa Roma, è stato ricoperto dalle cessioni. Non da tutte, ovviamente, il general manager Tiago Pinto è riuscito a “strappare” cash immediato; in alcuni casi, infatti, i capitolini sono stati costretti ad “avallare” trattative in prestito, con diritto di riscatto vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi. Un’operazione di questo genere è stata imbastita per quanto concerne il trasferimento di Alessandro Florenzi al Milan, con la stagione del laterale, però, che Pioli vede solo come esterno alto e non come terzino basso, che non è partita nel migliore dei modi.

Calciomercato Roma, rebus Florenzi: il Milan vira su Sergi Roberto?

A causa di una condizione fisica non sempre al top e di un adattamento all’interno dello scacchiere tattico di Pioli che procede più lentamente del previsto, qualora non ci fosse una drastica svolta, il futuro di Florenzi potrebbe non essere più al Milan, con i rossoneri che a quel punto dovrebbero andare alla ricerca di un sostituto. Il profilo ideale, secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, sarebbe rappresentato da Sergi Roberto, il cui contratto con il Barcellona, in scadenza nel 2022, non è ancora arrivato, sebbene il calciatore, ritornando sulla questione, si sia detto sostanzialmente ottimista sulle possibilità di trovare un’intesa con i catalani nel corso delle prossime settimane.