Calciomercato Roma, sfida alla Juventus | Colpo a sorpresa in difesa

Calciomercato Roma, è sfida alla Juventus non solo in campionato. I giallorossi pronti al colpo in difesa. Un nome a sorpresa

Si progetta già la prossima stagione. Cercando di studiare i profili interessanti che sicuramente possono tornare utili. La Roma interverrà presto a centrocampo, ma l’anno prossimo anche in difesa Tiago Pinto dovrà regalare qualcuno a Mourinho. Non solo per quanto riguarda l’esterno – altra grana, comunque, che potrebbe essere risolta in inverno – ma anche in mezzo, dove il probabile addio di Smalling, dovrà essere coperto.

Ed ecco che spunta il nome nuovo. Una sfida alla Juventus anche sul mercato. Secondo quanto riportato infatti da calciomercatoweb.it, la società giallorossa avrebbe messo nel mirino un difensore del Benfica. Valutazione? 15 milioni di euro.

Calciomercato Roma, il nome nuovo è Verissimo

Sembra un gioco di parole ma non lo è. Il sito specializzato parla di Lucas Verissimo, difensore 26enne che il Benfica ha preso dal Santos per 6,5 milioni di euro. Un elemento molto forte fisicamente, che ha già fatto raddoppiare il proprio valore sul mercato. Su di lui, oltre la Roma, ci avrebbe messo gli occhi anche la Juventus. Concorrenza in Serie A, quindi, per riuscire a strapparlo ai lusitani.

Tiago Pinto potrebbe in questo caso giocarsi i buoni rapporti che ha nel suo Paese. Una situazione da monitorare con molta attenzione e che potrebbe sicuramente portare a un passaggio importante, cioè quello di un arrivo a Trigoria la prossima estate. Verissimo ha già messo a referto 11 presenze condite da 2 reti e due assist. Ed era presente in Champions League nella serata in cui la sua squadra ha strapazzato il Barcellona. Si, è tutto Verissimo.