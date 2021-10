Calciomercato Roma, si scatena l’asta | Irruzione Monchi

Calciomercato Roma, decisione ormai presa: a gennaio è pronto alla partenza. Ecco quali sono le possibili destinazioni. Irruzione Monchi.

Ormai è deciso. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali ma onestamente non servono nemmeno quelle. Mourinho ha fato capire apertamente al calciatore e alla società che non punta su di lui. Preferendogli anche Darboe nel momento in cui, in campionato, ha deciso di far rifiatare un centrocampista. E allora Villar partirà. Probabilmente già a gennaio. E sono già diverse le squadre che avrebbero mostrato un interesse particolare nei confronti del centrocampista spagnolo.

Ne parla appunto il portale iberico todofichajes, che sottolinea come ci siano almeno tre club pronti ad accaparrarsi le prestazioni di quell’elemento che, con Fonseca, nella passata stagione, sembrava davvero pronto a esplodere e diventare il nuovo “principino” della Capitale. Ma tutto è cambiato nello spazio di pochissimo tempo.

Calciomercato Roma, ecco le destinazioni per Villar

Ci potrebbe essere il Siviglia dell’ex Monchi nel futuro del centrocampista. Un profilo che si adatta alle idee di gioco di Lopetegui. E l’ex diesse giallorosso, capisce perfettamente quando un’affare sul mercato si può fare. Rimanendo sempre in Spagna anche il Betis ci potrebbe fare un pensiero. Lo spagnolo si adatta all’idea di Pellegrini e potrebbe essere il sostituto ideale di William Carvalho, che sembra destinato a partire nel prossimo mercato estivo.

Infine non viene scartata nemmeno l’ipotesi Premier League. Rafa Benitez, tecnico dell’Everton, lo vedrebbe come un calciatore simile a Xabi Alonso che l’ex allenatore del Napoli ha avuto al Liverpool. Una soluzione, quest’ultima, che appare comunque un po’ più difficile rispetto alle altre spiegate in precedenza. Sotto il profilo fisico, Villar non garantisce quello che cercherebbe la società inglese. E allora, le ipotesi che lo vedono come possibile ritorno in Patria, diventano altamente probabili.