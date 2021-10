Calciomercato Roma, arriva a gennaio | C’è il sì del calciatore

Sembra ben tracciata la strada che porterà Tiago Pinto ad esaudire i desideri di Mourinho in vista del mercato di gennaio. E’ arrivato anche il sì del giocatore.

A distanza di mesi il tormentone di mercato in casa Roma riguarda ancora il ruolo di centrocampo. Nella sessione di riparazione si ripartirà da dove tutto sembrava dover iniziare appena aperto il mercato estivo. Il nuovo mediano alla fine non è arrivato, dalla fumata nera di Xhaka in poi, la strada si è fatta sempre più in salita. Ma tante cose sono cambiate dal 31 agosto ad oggi e gli effetti ricadranno sul mercato di riparazione.

Tutte le strade sembrano portare in Bundesliga, dove Mourinho ha scelto il mediano perfetto per la causa giallorossa. Parliamo di Denis Zakaria, centrocampista svizzero in forza al Borussia M’gladbach. La società neroverde sta facendo di tutto per prolungargli il contratto, in scadenza il prossimo anno. Ma la sua volontà sembra esser decisa verso l’addio, a questo punto cederlo a gennaio è l’unica opzione valida per il club tedesco che non vorrà perderlo a zero.

Conferme in vista di gennaio, tutto su Zakaria

Il Borussia M’gladbach dovrà arrendersi soprattutto di fronte all’evidente volontà del calciatore, che avrebbe raggiunto Mourinho anche in estate. A riportare il deciso sì dello svizzero è Alfredo Pedullà, sul sito Gazzetta.it, la Roma ha una corsia preferenziale per l’ingaggio del mediano elvetico. Nato a Ginevra nel 1996, dotato di un ottimo fisico, adatto a giocare sia a 3 che a 2 sulla linea di centrocampo. Potenza fisica unita ad una notevole tecnica di costruzione del gioco, senza dimenticare le spiccate doti di recupero palla. Un centrocampista adattabile ad ogni esigenza e perfetto per entrare in rotazione con i due titolari inamovibili fin qui: Cristante e Veretout. La strada per gennaio sembra segnata, Mourinho può sorridere, ecco il centrocampista tanto sperato.